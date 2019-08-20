Прямой эфир

Лев убил человека в сафари-парке ЮАР

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лев убил человека в южноафриканской провинции Гаутенг. Об этом 20 августа сообщает телеканал eNCA.

Инцидент произошел в районе сафари-парка Dinokeng. После случившегося нападения службам спасения пришлось застрелить не менее трех львов, чтобы подобраться к пострадавшему, который оказался владельцем животных.

По словам представителя службы «скорой помощи» Best Care Ambulance Ксандера Лубсера, группа медиков выехала на место происшествия после звонка, в котором сообщалось о нападении льва. К моменту прибытия службы пациент скончался от полученных травм.

7 апреля сообщалось, что слон в Национальном парке Kruger в ЮАР затоптал насмерть браконьера, пытавшегося поймать носорога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с поедающим землю белым тигром из китайского зоопарка
Дроздов поддержал запрет на содержание дома экзотических животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019