Лев убил человека в сафари-парке ЮАР

Лев убил человека в южноафриканской провинции Гаутенг. Об этом 20 августа сообщает телеканал eNCA.

Инцидент произошел в районе сафари-парка Dinokeng. После случившегося нападения службам спасения пришлось застрелить не менее трех львов, чтобы подобраться к пострадавшему, который оказался владельцем животных.

По словам представителя службы «скорой помощи» Best Care Ambulance Ксандера Лубсера, группа медиков выехала на место происшествия после звонка, в котором сообщалось о нападении льва. К моменту прибытия службы пациент скончался от полученных травм.

7 апреля сообщалось, что слон в Национальном парке Kruger в ЮАР затоптал насмерть браконьера, пытавшегося поймать носорога.