Полиция прогнала из камчатского города четырех медведей

Полиция прогнала четверых медведей, зашедших в камчатский город Елизово. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Медведица с тремя медвежатами вышла в город утром в пятницу, 23 августа, в районе автостанции. Полицейские с помощью спецсигналов патрульной машины отогнали животных в стороны реки, передает «РИА Новости».

В 2019 году в регионе ликвидировано около 60 медведей, отметили в ведомстве. С начала года хищники убили на Камчатке трех человек.

Ранее в августе власти Камчатского края перекрыли туристический маршрут «Загадки Хакыцина» из-за скопления на тропе голодных медведей. Их собралось около 70. В Кроноцком заповеднике пояснили, что они часто там собираются в ожидании нереста лососевых рыб, но в этом году рыбы мало, поэтому животные оголодали. Они начинают конфликтовать друг с другом и могут напасть на людей.