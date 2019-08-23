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Полиция прогнала из камчатского города четырех медведей

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Фото: Global Look Press/Robert Haasmann/imageBROKER.com
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Полиция прогнала четверых медведей, зашедших в камчатский город Елизово. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Медведица с тремя медвежатами вышла в город утром в пятницу, 23 августа, в районе автостанции. Полицейские с помощью спецсигналов патрульной машины отогнали животных в стороны реки, передает «РИА Новости».

В 2019 году в регионе ликвидировано около 60 медведей, отметили в ведомстве. С начала года хищники убили на Камчатке трех человек.

Ранее в августе власти Камчатского края перекрыли туристический маршрут «Загадки Хакыцина» из-за скопления на тропе голодных медведей. Их собралось около 70. В Кроноцком заповеднике пояснили, что они часто там собираются в ожидании нереста лососевых рыб, но в этом году рыбы мало, поэтому животные оголодали. Они начинают конфликтовать друг с другом и могут напасть на людей.

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