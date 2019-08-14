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В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

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Фото: TASS/DPA/Lino Mirgeler
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Медведь разрыл захоронение на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего. Об этом сообщил представитель городского УМВД в среду, 14 августа.

По его словам, сообщение о вскрытии могилы на территории кладбища в микрорайоне Старт поступило в дежурную часть полиции. На место ЧП выехали оперативники, следователи, кинолог и охотовед, отмечает «РИА Новости».

«Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено», — пояснили в полиции. Начата доследственная проверка.

На место происшествия выехали сотрудники регионального минприроды, медведя обнаружили и отстрелили.

Накануне в Хабаровском крае организовали проверку по факту гибели грибника. Мужчину растерзал медведь. В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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