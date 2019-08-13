Медвежата гуляют по улицам города в Красноярском крае

В Лесосибирске Красноярского края жители микрорайона «Лесной» стали свидетелями прогулки медвежонка по улице. В соцсетях они рассказали, что животные выходят к людям уже не в первый раз. Площадь города составляет 277 кв. км, население — около 60 тыс. человек.

Многие родители боятся отпускать детей гулять и пишут предупреждения остальным, передает ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, пользователи соцсетей сделали предположение, что если медвежонок выходит к людям не в первый раз, то поблизости есть опасность в виде взрослой медведицы.

Более 5,5 тыс. соболей и 300 медведей, а также около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей обитали в горевших лесах в Сибири. Чтобы сохранить экосистему, ученые призывают ограничить квоту на охоту, а также сокращать вырубки деревьев. По прогнозам, звери будут выходить на освоенные человеком территории.