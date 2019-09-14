В Крыму волки напали на трех человек

От нападения волков в Симферопольском районе Крыма пострадали три человека. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Сегодня были зафиксированы случаи нападения хищника в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района. В результате происшествий трое пострадавших были доставлены в Симферопольскую районную больницу и в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи», — рассказал глава управления Сергей Шахов.

Спасатели попросили жителей и гостей Крыма быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.

5 августа сообщалось о том, что в Республике Коми больной волк напал на 14-летнюю девочку.