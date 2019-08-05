Волков отстреляют на Удоре в Коми после трагедии с 14-летней девочкой

В Удорском районе Республики Коми больной волк напал на 14-летнюю девочку. Она не выжила. В администрации района прошло экстренное совещание.

Как рассказал ИА «Комиинформ» руководитель администрации района Николай Жилин, трагедия произошла 4 августа в поселке Едва. Отец девочки отправился на поиски после того, как она не вернулась с прогулки. Тело дочери он обнаружил в центре поселка в 23:38.

Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали на теле погибшей травмы, характерные для дикого зверя. На месте работали полиция и Следственный комитет.

На экстренном совещании в районной администрации пришли к выводу, что на подростка напал волк, при этом животное, скорее всего, больное. Ранее фиксировались выходы волков и медведей к поселку, но нападений не было.

По словам Жилина, около Едвы есть логово волков, там же обитает около 20 медведей. В минприроды региона отправлена заявка на отстрел диких животных.