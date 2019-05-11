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Туристка скончалась после укуса бездомного щенка на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/Alessandra Sarti
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В Норвегии скончалась девушка, которую во время ее туристической поездки на Филиппины укусил щенок. Как сообщает Daily Mirror в пятницу, 10 мая, туристка заразилась бешенством.

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По информации издания, 24-летняя Бригитта Каллестад отправилась в путешествие на Филиппины с друзьями. Во время поездки на мопедах молодые люди нашли бездомного щенка и решили забрать его с собой на курорт. Животное, как отмечает газета, укусило норвежку.

Когда девушка вернулась на родину, она почувствовала недомогание. Каллестад скончалась в понедельник, 6 мая, — через два месяца после укуса. В больнице она провела восемь дней.

«Наша дорогая Бригитта любила животных. Мы боимся, что подобная ситуация может произойти и с другими людьми, у которых такое же доброе сердце, как у нее», — рассказали в семье девушки.

Daily Mirror подчеркивает, что Бригитта Каллестад стала первой погибшей от бешенства жительницей Норвегии за последние 200 лет. По данным газеты, медики уже связались с 77 людьми, с которыми девушка контактировала.

Ранее, 6 апреля, профессор биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Бёме посоветовала жителям Москвы не брать в руки просыпающихся после зимней спячки в столичных лесах голодных ежей, поскольку они могут укусить и заразить человека бешенством.

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