Названы пять смертельных болезней страшнее рака

Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии. Если злокачественные опухоли поддаются лечению в большинстве случаев, если выявлены на ранней стадии, то есть болезни, не оставляющие человеку практически ни единого шанса.

Одна из них — болезнь Крейтцфельдта-Чкоба, или «коровье бешенство». Недуг поражает головной и спинной мозг, а также нервные окончания, постепенно разрушая их. Это приводит к тому, что пациент остается без жизненно важных чувств.

На втором месте — фатальная бессонница. Это генетическое заболевание продолжительностью от 7 месяцев до 3 лет, в ходе которого человек постепенно умирает, переживая галлюцинации и панические атаки.

Далее врачи выделяют бешенство, которым можно заразиться от слюны больного животного, попавшей в ранку во время укуса. Икубационный период длится от нескольких дней до трех месяцев. Если в течение двух недель заразившийся не делает вакцинацию, бешенство переходит в необратимую стадию и заболевший умирает от паралича сердца или дыхания, пишет «Федеральное агентство новостей».

Еще одна смертельная болезнь — геморрагическая лихорадка Марбурга, ее также называют «болезнью зеленых мартышек». Инфекция попадает в организм через поврежденную кожу и слизистые. У человека резко повышается температура, через несколько дней в животе появляются боли, а на второй неделе заболевший может умереть от инфекционно-токсического шока.

Замыкает топ-5 генетическое заболевание под названием «прогрессирующая фибродисплозия», при котором мышцы, сухожилия и связки со временем превращаются в кости. По всему телу под кожей начинают появляться уплотнения, вырезать которые бесполезно — удаление окостеневших участков вызывает новый очаг роста кости.

Ранее в сентябре главный онколог Минздрава Андрей Карпин рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний. Среди них — курение, алкоголь и вирус папилломы человека.