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Главный онколог назвал факторы снижения риска рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снизить риск развития рака и смертности от него поможет избавление от вредных привычек и выявление болезни на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в среду, 18 сентября.

«Развитие онкологических заболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, всё остальное — это собственный вклад человека в свое здоровье», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул специалист, еще одним важным моментом является самодисциплина, когда человек вовремя приходит на обследование к врачу, что помогает повысить выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях. Карпин отметил, что такие случаи намного легче лечить.

Ранее в сентябре Карпин рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний. Среди них — курение, алкоголь и вирус папилломы человека.

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