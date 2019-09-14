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Главный онколог назвал основные факторы развития рака

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний.

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«Есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, — это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни», — сказал врач в интервью «Интерфаксу», опубликованном в субботу, 14 сентября.

По словам медика, потребление красного жирного мяса влияет на развитие колоректального рака, за появление рака печени и поджелудочной железы ответственен алкоголь, причиной новообразований в желудке часто становится инфекция Helicobacter pylori, а вирус папилломы человека повышает риск возникновения рака шейки матки.

Как подчеркнул Карпин, генетический вклад в заболеваемость онкологией составляет 15–20%, а остальное — это образ жизни. В связи с этим специалист посоветовал регулярно проходить профосмотры и обследования, сдавать специфические анализы и делать скрининги, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях.

Также Каприн перечислил самые распространенные виды рака. У женщин это рак молочной железы и шейки матки, у мужчин — рак легких, предстательной железы и желудка. В пятерку лидеров входит рак кожи, тут нет разницы по половому признаку.

Ранее ученые назвали провоцирующие рак продукты. Среди них — сок, газировка и красное мясо.

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