Ученые назвали провоцирующие рак продукты

Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут способствовать развитию рака. Об этом сообщило издание MedicalXpress.

Специалисты рассказали, что употребления даже небольшого количества сока или газировки в день может нанести вред здоровью. Риск развития онкологических заболеваний на 18% увеличивается даже при употреблении 100 мл этих напитков. Для рака молочной железы риск увеличивается на 22%.

Как пишет «Газета.ру», данная статистика актуальна и для свежевыжатых соков. Кроме того, на 20% увеличивается риск возникновения онкологии при употреблении до 76 гр красного мяса. Опасным также оказался алкоголь, он повышает вероятность развития рака на 8%.

25 августа стало известно, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудных для выявления. Кроме того, по данным Национального института рака США, смертность от этого вида онкологии крайне высока во всем мире.