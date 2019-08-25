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Ученые нашли способ победить рак легких

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Регуляция нейрорецепторов может уничтожать клетки карциномы (рака) легкого. К такому выводу пришли ученые из ИБХ РАН и МФТИ.

Специалисты провели исследование с обработкой водорастворимой модификацией белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов). Выяснилось, что при воздействии происходят остановка деления клеток рака легкого и впоследствии их гибель, пишет Медикфорум со ссылкой на Plos one.

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (нАХР) регулируют передачу сигнала в периферийной и центральной нервной системе, но их также обнаружили в клетках эпителия и иммунной систем

Наличие их типа а7-нАХР в раковых клетках оказывает влияние на появление и развитие опухолей у курящих людей.

Ученые смогли выделить белок ws-Lynx1, который при добавлении к клеткам карциномы легкого существенно снижает их количество спустя 72 часа. Кроме того, оказалось, что добавление ws-Lynx1 отменяет эффект никотина, стимулирующий рост раковых клеток и приводит к их гибели.

24 августа онколог назвала 12 основных симптомов рака.

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