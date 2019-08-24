Прямой эфир

Онколог назвала 12 основных симптомов рака

0
Фото: ТАСС/ Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В борьбе с раком очень важную роль играет раннее выявление этого опасного заболевания. Врач-онколог Елена Гудкова перечислила признаки, общие для всех видов онкологии.

Когда рак пятится: врачи увидят опухоли размером менее миллиметра
С помощью лазерного УЗИ можно получить контрастное изображение органов, включая твердые ткани — зубы и кости

Однако многие симптомы могут указывать не только на развитие рака, поэтому при их выявлении стоит пройти медосмотр и точно установить причину, пишет «Медикфорум».

Так, одним из признаков развития рака может быть не проходящий на протяжении двух и более недель кашель, а также мокрота с кровью.

Кроме того, расстройства желудочно-кишечного тракта — диарея или запоры длительное время — могут свидетельствовать о злокачественных опухолях в толстом или тонком кишечнике.

Обратить внимание стоит на пониженный уровень эритроцитов — анемию, изменения в состоянии молочных желез у женщин и участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным.

Охриплость голоса, наверняка вызванная не простудными заболеваниями, на протяжении длительного периода, или трудности с глотанием — также опасные симптомы.

Говорить об онкологии могут и изменения лимфатических узлов, увеличение которых не проходит в течение 3–4 недель, изжога, не прекращающаяся несмотря на прием лекарств.

Обратиться к врачам стоит при резком похудении, лихорадки и потливости по ночам, изменении размера родинок и незаживающие ранки.

17 августа заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней
Названы первые симптомы рака легких

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019