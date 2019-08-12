Прямой эфир

Стала известна основная причина рака шеи и головы

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона, США, установили основную причину появления и развития рака головы и шеи, являющегося шестым наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире. Чаще всего эта болезнь проявляется в виде плоскоклеточного рака головы и шеи, возникающего во внешнем слое кожи и слизистых рта, носа и горла, причиной которого становится курение сигарет.

Когда рак пятится: врачи увидят опухоли размером менее миллиметра
С помощью лазерного УЗИ можно получить контрастное изображение органов, включая твердые ткани — зубы и кости

По данным исследователей, дым стимулирует агрессивность плоскоклеточного рака и значительно снижает эффективность его лечения.

«Сигаретный дым изменяет метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи, делая опухоли более агрессивными, способствуя их росту», — пояснил доктор медицинских наук Убальдо Мартинес-Аутсхорн, руководивший исследованием. По его словам, курение стимулирует развитие рака при помощи белка МСТ4, пишет Medicalxpress.

Открытие заложило основу для клинического испытания, в ходе которого ученые планируют устранить негативное метаболическое состояние, вызванное сигаретным дымом. В случае успеха медики смогут повлиять на развитие злокачественного новообразования и даже, возможно, обратить его вспять.

Ранее в августе врачи перечислили первые симптомы рака легких. Медики советуют насторожиться при беспричинном появлении сухого кашля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о снижающих риск возникновения рака кожи продуктах
Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017