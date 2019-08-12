Стала известна основная причина рака шеи и головы

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона, США, установили основную причину появления и развития рака головы и шеи, являющегося шестым наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире. Чаще всего эта болезнь проявляется в виде плоскоклеточного рака головы и шеи, возникающего во внешнем слое кожи и слизистых рта, носа и горла, причиной которого становится курение сигарет.

По данным исследователей, дым стимулирует агрессивность плоскоклеточного рака и значительно снижает эффективность его лечения.

«Сигаретный дым изменяет метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи, делая опухоли более агрессивными, способствуя их росту», — пояснил доктор медицинских наук Убальдо Мартинес-Аутсхорн, руководивший исследованием. По его словам, курение стимулирует развитие рака при помощи белка МСТ4, пишет Medicalxpress.

Открытие заложило основу для клинического испытания, в ходе которого ученые планируют устранить негативное метаболическое состояние, вызванное сигаретным дымом. В случае успеха медики смогут повлиять на развитие злокачественного новообразования и даже, возможно, обратить его вспять.

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