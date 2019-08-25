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Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Рак поджелудочной железы является одним из самых трудных для выявления. Кроме того, по данным Национального института рака США смертность от этого вида онкологии крайне высока во всем мире.

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На ранних стадиях заболевание редко имеет симптомы, однако медики отмечают, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин. Поэтому одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови.

«Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее», — цитирует CNN директора Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна Стивена Либутти.

На поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут быть боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы - люди старше 55 лет. При этом у мужчин он выявляется чаще, чем у женщин.

Ранее 25 августа сообщалось, что ученые нашли способ победить рак легких.

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