Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является одним из самых трудных для выявления. Кроме того, по данным Национального института рака США смертность от этого вида онкологии крайне высока во всем мире.

На ранних стадиях заболевание редко имеет симптомы, однако медики отмечают, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин. Поэтому одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови.

«Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее», — цитирует CNN директора Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна Стивена Либутти.

На поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут быть боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы - люди старше 55 лет. При этом у мужчин он выявляется чаще, чем у женщин.

Ранее 25 августа сообщалось, что ученые нашли способ победить рак легких.