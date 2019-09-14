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Названо необходимое количество лука для защиты от рака

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Китайские ученые выяснили, сколько нужно съедать лука, чтобы защититься от возникновения колоректального рака. Об этом пишет журнал Food.news.

Они проанализировали данные 833 пациентов из северо-восточного Китая, у которых был выявлен колоректальный рак, и сопоставили их данные еще с 800 людьми такого же пола и возраста, но без злокачественной опухоли толстой кишки.

По результатам исследования выяснилось, что для профилактики новообразований нужно съедать 16 кг разного вида лука в год как мужчинам, там и женщинам.

Ранее учены назвали простые способы профилактики рака кишечника. В первую очередь они посоветовали диету с высоким содержанием клетчатки.

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