Названо необходимое количество лука для защиты от рака

Китайские ученые выяснили, сколько нужно съедать лука, чтобы защититься от возникновения колоректального рака. Об этом пишет журнал Food.news.

Они проанализировали данные 833 пациентов из северо-восточного Китая, у которых был выявлен колоректальный рак, и сопоставили их данные еще с 800 людьми такого же пола и возраста, но без злокачественной опухоли толстой кишки.

По результатам исследования выяснилось, что для профилактики новообразований нужно съедать 16 кг разного вида лука в год как мужчинам, там и женщинам.

Ранее учены назвали простые способы профилактики рака кишечника. В первую очередь они посоветовали диету с высоким содержанием клетчатки.