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Названы вызывающие неприятный запах тела продукты

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Фото: TASS/Zuma
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Врач и телеведущая Ирина Першина рассказал, какие продукты настолько влияют на запах тела, что в некоторых случаях могут свести на нет эффект от дезодоранта.

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Среди них специалист в первую очередь выделила мясо, поскольку оно медленно переваривается. Продукты расщепления белка всасываются кишечником, попадают в кровь и пот, где уже смешиваются с бактериями и усиливают запах. Это подтверждено исследованием с участием женщин: по его результатам оказалось, что запах тела вегетарианок оказался более приятным.

Избежать усиления запаха пота или снизить потоотделение в целом можно, если употреблять мясо два раза в неделю. Также можно нейтрализовать негативные последствия употреблением большого количества свежей зелени или гречки, пишет aif.ru.

Однако причиной неприятного запаха могут быть и некоторые овощи. Это брокколи, цветная и обычная капуста, спаржа — в процессе пищеварения они выделяют газы, в результате чего может появиться запах серы или аммиака. После них можно съесть яблок или цитрусовых, которые увеличивают количество источаемых кожей феромонов, влияющих на сексуальную привлекательность.

У некоторых людей возникает рыбный запах тела из-за переизбытка холина (витамин B4), который содержится в некоторых видах рыбы, например форели и тунце. Его можно перебить орехами — закусить или добавить в соус.

Следует также воздерживаться от ряда приправ, среди которых кумин, карри и тмин, поскольку они содержат серу. Попадая в кровь, соединения выходят наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах.

Также, чтобы иметь приятный запах тела, нужно запивать еду не кофе или сладким чаем, а отварами мяты, шалфея, мелиссы, корня дягиля.

Ранее в августе сообщалось, что в Финляндии создали духи из человеческого пота. По задумке создателей, аромат олицетворяет творческую страсть.

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