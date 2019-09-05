Шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта

Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета заявила, что избыточная масса тела у мальчиков-подростков связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда в возрасте до 65 лет. Свое исследование она представила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже.

В эксперименте приняли участи почти 1,7 млн шведских мальчиков, которые родились в промежутке от 1950 до 1987 года. В возрасте 18-ти лет все они прошли медобследование и были зачислены на обязательную военную службу. Подростки прошли обширные физические и психологические обследования: у них измерили индекс массы тела (ИМТ), артериальное давление, IQ, показатели сердечно-сосудистой системы.

Впоследствии молодые люди находились под наблюдением с 1969-го по 2016 год. В течение этого периода было зарегистрировано 22,4 тысячи инфарктов миокарда, в среднем приступ настигал мужчин в возрасте 50 лет (максимальный возраст 64 года).

Как показали результаты исследования, риск инфаркта возрастал при ИМТ 20 кг на квадратный метр. К примеру, увеличение ИМТ с 27,5 до 29,9 кг и с 30 до 34,9 кг на квадратный метр приводило к повышению риска сердечного приступа в 2,64 и 3,05 раза соответственно.

Как подчеркнула Аберг, в будущем в мире могут наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов из-за рост распространенности избыточного веса и ожирения. Она призвала родителей, школы и политиков принять срочные меры, чтобы остановить эту эпидемию среди молодежи и детей.

Ранее в августе ученые назвали ранний симптом развития инфаркта у пожилых людей. Оказалось, что это быстрая утомляемость.