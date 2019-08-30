Ученые увязали вегетарианство и снижение IQ будущих детей

Британские диетологи выступили с заявлением, что растущая популярность вегетарианства и веганства ставит под угрозу интеллектуальные способности будущего поколения. Исследование опубликовано в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

По словам ученых, к ослаблению IQ у детей вегетарианцев может привести недостаток холина, который оказывает решающие значение для развития мозга. Этот элемент содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца, молочные продукты.

Особенно важен холин во время беременности, поскольку его недостаток повышает риск дефектов нервной трубки у будущего ребенка, утверждает автор исследования Эмма Дербишир. Также холин поступает во время кормления, обеспечивая правильная развитие мозга.

«Растительные диеты прекрасны, они приносят пользу окружающей среде. Но мало кто задумывается о том, что снижение потребления холина опасно для будущих детей», — пояснила ученый в интервью Daily Mail.

Она добавила, что холин также вырабатывается печенью, но его количества недостаточно для удовлетворения потребностей человеческого организма, и поэтому его необходимо получать из пищевых добавок.

Ранее в июле в Сети появился самый короткий тест на IQ. Он состоит всего из трех математических задачек, однако лишь 17% людей могут сделать его правильно.