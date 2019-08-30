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Ученые увязали вегетарианство и снижение IQ будущих детей

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Фото: Depositphotos
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Британские диетологи выступили с заявлением, что растущая популярность вегетарианства и веганства ставит под угрозу интеллектуальные способности будущего поколения. Исследование опубликовано в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

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По словам ученых, к ослаблению IQ у детей вегетарианцев может привести недостаток холина, который оказывает решающие значение для развития мозга. Этот элемент содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца, молочные продукты.

Особенно важен холин во время беременности, поскольку его недостаток повышает риск дефектов нервной трубки у будущего ребенка, утверждает автор исследования Эмма Дербишир. Также холин поступает во время кормления, обеспечивая правильная развитие мозга.

«Растительные диеты прекрасны, они приносят пользу окружающей среде. Но мало кто задумывается о том, что снижение потребления холина опасно для будущих детей», — пояснила ученый в интервью Daily Mail.

Она добавила, что холин также вырабатывается печенью, но его количества недостаточно для удовлетворения потребностей человеческого организма, и поэтому его необходимо получать из пищевых добавок.

Ранее в июле в Сети появился самый короткий тест на IQ. Он состоит всего из трех математических задачек, однако лишь 17% людей могут сделать его правильно.

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