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В Сети появился самый короткий тест на IQ

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Фото: ТАСС/YAY
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В Сети опубликован самый короткий IQ-тест, который состоит всего из трех математических задачек. Однако лишь 17% людей могут сделать его правильно, пишет Daily Star.

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В первом задании предлагается определить, сколько стоит теннисный мяч при условии, что вместе с ракеткой он продается за $1,10. Сам снаряд при этом дороже мяча на $1.

Далее необходимо подсчитать за сколько минут 100 текстильных машин изготовят 100 вещей при условии, что пяти установкам необходимо пять минут на создание пяти вещей.

В завершении испытуемому предлагается определить время, которое понадобится кувшинкам на то, чтобы покрыть половину озера при условии, что каждый день их количество увеличивается в два раза, а на покрытие всего водоема необходимо 48 дней.

Тест еще в 2005 году придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик, но обнародовали задания только сейчас. По его словам, в большинстве случаев задачки решают неверно из-за того, что испытуемые много внимания уделяют цифрам, которые необходимо «подавить».

Правильными ответами на вопросы являются: 5 центов, 5 минут, и 47 дней.

В 2017 году ученый из Университета Лестера пришел к выводу, что ежедневный просмотр телевизора дольше трех часов или вождение автомобиля более двух часов приводят к снижению коэффициента интеллекта.

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