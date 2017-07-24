Ежедневный просмотр телевизора дольше трех часов или вождение автомобиля более двух часов приводят к снижению коэффициента интеллекта — IQ (intelligence quotient). К соответствующему выводу пришел английский медик Кишан Бакрания из Университета Лестера после проведенного исследования.

Авторы исследования проанализировали за пять лет образ жизни более 500 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет, сообщает Times. Исследовательская работа посвящена изучению взаимосвязи малоподвижного уровня жизни с изменением коэффициента интеллекта.

Ученые видят причину того, что продолжительное вождение и просмотр телевизора негативно влияют на уровень IQ, в низкой активности головного мозга в это время.

Для поддержания IQ эксперты рекомендуют больше внимания уделять интеллектуальным занятиям, таким как шахматы или компьютерные игры, а также физической активности, пишет «Лента.Ру».