Орнитологи нашли смысл в карканье ворон

Немецкие орнитологи выяснили, что черные вороны (Corvus corone) могут использовать вокализацию в зависимости от задачи.

Для этого ученые обучили трех птиц каркать при виде квадратика определенного цвета, чтобы получить угощение, и молчать, чтобы получить еду при виде другого, говорится в статье в научном журнале PLoS Biology.

Все птицы справились с заданием, а затем смогли переучиться в эксперименте со стимулами другого цвета. Вероятно, при вокализации представители этого вида используют некое подобие когнитивного контроля.

Специалисты из Тюбингенского университета также заметили, что продолжительность звуков, которые издают вороны во время выполнения заданий, отличается от тех, которые не связаны с экспериментом.

Авторы работы заключили, что черные вороны могут использовать вокализацию сознательно — в зависимости от того, какая цель перед ними стоит.

Семейство вороновых — умные и сообразительные птицы. Так, ученые Оксфордского университета ранее обнаружили, что новокаледонские вороны могут создавать сложные механизмы из нескольких деталей.

Также сообщалось, что во французском парке «Пуй дю Фу» группа воронов занимается уборкой территории. Их научили подбирать и выбрасывать в специальную урну небольшой мусор — окурки и фантики.

В то же время биологи в Австралии установили, что издаваемые воронами звуки не только сигнализируют об опасности или найденной пище, но могут выдать пол и возраст corvus corax — ворон обыкновенных.