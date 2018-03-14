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Ученые научились определять пол и возраст ворон по их карканью

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Thomas Hinsche
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Биологи в Австралии установили, что издаваемые воронами звуки не только сигнализируют об опасности или найденной пище, но могут выдать пол и возраст corvus corax — ворон обыкновенных. Об этом сообщает журнал Frontiers in Biology.

Специалисты в ходе исследования выбрали несколько особей воронов из австралийских парков и записали больше 400 их криков. Было установлено, что таким образом птицы так общаются и даже находят союзников или пару, сообщает телеканал «360».

Согласно данным, которые приводятся в статье ученых, «акустические параметры сигналов животных коррелируют с различными фенотипическими характеристиками отправителя». То есть по крику воронов можно различить их пол и возраст. Теперь биологи утверждают, что карканья ворон имеют такие же различия друг от друга, как и голоса людей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что группа исследователей из Японии и России нашла объяснение живучести комаров.

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