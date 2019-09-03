Девочки обогнали мальчиков в тестах на умственные способности

Девочки обогнали мальчиков в выносливости во время тестов на умственные способности. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Communications 3 сентября.

После анализа результатов тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) ученые из Нидерландов и Испании выяснили, что в длительных тестах девочки дольше сохраняют результативность.

Согласно данным 2006, 2009, 2012 и 2015 годов по 74 странам, девочки усваивали прочитанное лучше, чем мальчики, а мальчикам лучше давались задачи по математике и естественным наукам. В тех случаях, когда в тесте было много заданий, этот разрыв сокращался до минимума, что было зафиксировано в 20% стран. Во время длительных тестов девочки тратили меньше времени на каждое из заданий и совершали меньшее количество промежуточных шагов во время решения.

Ученые провели еще один анализ, чтобы подтвердить полученные данные — для этого они изучили более 400 математических тестов разного объема. Девочки снова оказались лидерами: оказалось, что чем больше в тесте заданий, тем лучше они с ним справляются.

По итогам исследования ученые поставили перед собой задачу выяснить, какие параллели можно провести между полученными результатами и относительно небольшим количеством женщин, работающих в сферах науки, инженерии и технологий.

Во время тестов оценивались знания детей в математике и естественных науках, кроме этого, учитывалось, насколько хорошо школьники понимают прочитанное. Тестирование проводилось среди подростков 15 лет.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили различия в памяти у мужчин и женщин.