Социологи оценили влияние слежки с помощью гаджетов на детей

Контроль с помощью цифровых технологий негативно сказывается на детях. В частности, у них не развивается способность к ориентации на местности, отсутствует навык определения безопасности маршрута. Об этом свидетельствуют данные исследования российских социологов.

В настоящее время каждый шаг ребенка можно отследить онлайн. Например, родители могут надеть на него умные часы. Гаджет позволяет в реальном времени слышать разговоры детей с окружающими, а также видеть их местонахождение.

Созданные для спокойствия родителей устройства на деле создают много поводов для волнения. Отсутствие сети, потеря телефона или севшая у часов батарейка зачастую приводят к беспочвенному беспокойству взрослых.

Доцент кафедры этики факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Скворцов поясняет, что попытки родителей контролировать каждый шаг ребенка говорят об отсутствии доверия к нему. Подобными действиями невозможно привить детям ответственность за поступки.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Умные часов не надевают: родителям предлагают отказаться от слежки