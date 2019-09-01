Ученые выяснили различия в памяти у мужчин и женщин

Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, свидетельствуют результаты нового исследования, пишет в субботу, 31 августа, британская газета Daily Mail.

Согласно этим данным, у женщин лучше развита эпизодическая память — об автобиографических событиях, включая их конкретное время, место и связанное с ними эмоциональное состояние. Иначе говоря, это способность запоминать, «что случилось на прошлой неделе или кормили ли кошку сегодня утром», уточняет издание.

Кроме того, согласно ученым, девушки обладают повышенной «чувственной памятью», то есть они лучше запоминают лица или, например, запахи.

«Результаты показывают, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьирует в зависимости от того, что нужно запомнить», — рассказал один из авторов исследования Мартин Асперхольм из Каролинского института в Швеции.

Тем не менее, обратили внимание исследователи, память выражается в разных формах, и мужчины тоже обладают преимуществами.

«Так, представители мужского пола с большей вероятностью найдут путь к своей машине, так как они лучше запоминают пространственную информацию», — указывает газета.

Daily Mail уточняет, что выводы экспертов опираются на анализе 617 научных работ, которые проводились с 1973 по 2013 и включали в себя 1,2 млн испытуемых. Авторы резюмировали, что различия в когнитивных способностях между представителями обоих полов незначительны, и выразили надежду, что их исследование поднимет новые вопросы памяти и гендера.

Ранее, в мае, специалисты из Берлинского социологического центра (Германия) открыли необычное отличие между мужчинами и женщинами, обнаружив, что женщины лучше справляются с математическими или словесными задачами при высоких температурах воздуха, а мужчины — в прохладной обстановке.