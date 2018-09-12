Ученые сравнили «словарный запас» маленьких детей и шимпанзе

Малыши до двух лет используют те же жесты, что и человекообразные обезьяны. К такому выводу пришли британские и немецкие психологи и этологи под руководством Кэтрин Хобайтер из Сент-Эндрюсского университета.

Как говорится в статье ученых в журнале Animal Cognition, ребенок в возрасте от года до двух лет использует около 60 различных жестов до тех пор, пока не научится говорить.

Такими же жестами, как утверждают специалисты, пользуются гориллы и шимпанзе. Причем совпадения в «словарном запасе» людей и обезьян могут достигать 95% (50 одинаковых жестов).

Для того, чтобы доказать сходство в невербальной коммуникации малышей и обезьян, исследователи проанализировали поведение 13 детей в возрасте от восьми до 21 месяца из Германии и Уганды и сравнили его с общением шимпанзе в возрасте от одного до 51 года. Животных записывали на видео в течение десятилетних наблюдений в лесу Будонго в Уганде.

Выяснилось, что маленькие дети и человекообразные обезьяны используют одни и те же жесты, чтобы установить с кем-то физический контакт, сообщить о своих желаниях или сопроводить звуковую коммуникацию.

Ранее генетики из университета Калифорнии в Санта-Крузе обнаружили ген, отличающий человека от обезьяны.