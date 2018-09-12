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Ученые рассказали о пользе кофеина для почек

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Фото: Global Look Press/Andreas Franke/picture alliance
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Ученые выяснили, что увеличение потребления кофеина может способствовать снижению риска смерти у людей с хронической болезнью почек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nephrology Dialysis Transplantation.

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В эксперименте участвовали 4863 человека, которых выбрали случайным образом. Специалисты пришли к выводу, что у пациентов, потреблявших большее количество кофеина, риск смерти снизился почти на 25% за пять лет по сравнению с теми, кто принимал меньше этого вещества. 

При этом, как отмечают ученые, снижение смертности наблюдалось даже после рассмотрения остальных важных факторов: возраста, пола, расы, курения, других заболеваний и пищевых привычек исследуемых.

Возможный защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов, отмечает «РИА Новости»

Кофеин в основном содержится кофе, чае и безалкогольных напитках. По оценкам ученых, около 89% взрослого населения США потребляет кофеин ежедневно. Таким образом, даже небольшой оздоровительный эффект данного вещества может оказать существенное влияние на общественное здравоохранение.

Ранее в августе ученые рассказали о пагубном влиянии кофе на мозг. Он сжимает отдел человеческого мозга, отвечающий за сон.

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