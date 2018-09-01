Прямой эфир

Онищенко предложил перенять опыт Южной Кореи по запрету кофе в школах

0
Фото: Global Look Press/imagebroker.net
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что Россия могла бы перенять опыт Южной Кореи, которая ввела запрет на продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ.

«Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране», — сказал Онищенко «РИА Новости».

По словам Онищенко, кофеин, по сути, является наркотиком, так как вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.

Власти Южной Кореи вводят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ с 14 сентября.

Бывший главный санитарный врач России ранее на вручении премии «За верность науке» призвал граждан страны не мочить место внутрикожной пробы на туберкулез (реакция Манту). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онищенко призвал водителей бойкотировать «недоливающие» АЗС
Онищенко прокомментировал инициативу об отмене ЕГЭ


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017