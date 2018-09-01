Онищенко предложил перенять опыт Южной Кореи по запрету кофе в школах
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что Россия могла бы перенять опыт Южной Кореи, которая ввела запрет на продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ.
«Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране», — сказал Онищенко «РИА Новости».
По словам Онищенко, кофеин, по сути, является наркотиком, так как вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.
Власти Южной Кореи вводят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ с 14 сентября.
Бывший главный санитарный врач России ранее на вручении премии «За верность науке» призвал граждан страны не мочить место внутрикожной пробы на туберкулез (реакция Манту).