Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на умственные способности

Американские ученые из Принстонского университета доказали, что лишний вес непосредственно влияет на активность мозга. В том числе у полных людей ухудшается память и появляются проблемы с обучаемостью, сообщает Science News.

К такому выводу ученые пришли, проведя опыты на мышах. В ходе эксперимента грызунов разделили на две группы. Мышей из первой группы кормили калорийной пищей, мышей из второй — пищей, содержащей рекомендованный уровень калорий.

В итоге через три месяца грызуны из первой группы стали весить в среднем на 40% больше, а их умственные способности значительно снизились. К примеру, они дольше выходили из лабиринта и стали медленнее реагировать на раздражители.

Такой эффект ученые объяснили изменением количества микроглий, влияющих на умственную деятельность. По словам исследователей, число таких клеток увеличивалось у мышей с лишним весом. В итоге микроглии буквально тормозили сигналы в мозге и делали мышей глупее.

В июле ученые из Йоркского университета в Великобритании рассказали о связи между ожирением и риском преждевременной смерти. По их словам, лишние килограммы не имеют негативных последствий, если у человека нет других метаболических нарушений.