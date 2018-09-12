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Ученые обнаружили три новых вида рыб на дне Перуанской впадины

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Фото: Global Look Press/Arga Images/G. Schulz
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Специалисты зарегистрировали три новых вида рыб-морских слизней на дне Перуанской впадины. Как пишет Daily Mail, необычные создания обитают на глубине 6-8 км и могут погибнуть при подъеме на поверхность.

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Над исследованием фауны на дне впадины работала группа из 40 ученых из 17 стран, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на сайт университета Ньюкасла. Рыб семейства липаровых удалось обнаружить благодаря глубоководным камера-ловушкам, выдерживающим давление такой толщи воды.

Морским слизням дали временные названия — «розовый, синий и фиолетовый». Ученые отмечают, что глубоководные существа имеют полупрозрачное тело небольшого размера без чешуи, которое идеально приспособлено для жизни в таких суровых условиях и может растаять при повышении температуры. Рыбы имеют твердые кости и небольшие зубы, а питаются они беспозвоночными, которых на дне впадины в избытке.

Ранее в сентябре ученые обнаружили необычные следы на глубине 4 км в Тихом океане между Мексикой и Гавайями. Длина отметин составляет около 2,5 м, а глубина — около 30 см.

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