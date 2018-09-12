Ученые обнаружили три новых вида рыб на дне Перуанской впадины

Специалисты зарегистрировали три новых вида рыб-морских слизней на дне Перуанской впадины. Как пишет Daily Mail, необычные создания обитают на глубине 6-8 км и могут погибнуть при подъеме на поверхность.

Над исследованием фауны на дне впадины работала группа из 40 ученых из 17 стран, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на сайт университета Ньюкасла. Рыб семейства липаровых удалось обнаружить благодаря глубоководным камера-ловушкам, выдерживающим давление такой толщи воды.

Морским слизням дали временные названия — «розовый, синий и фиолетовый». Ученые отмечают, что глубоководные существа имеют полупрозрачное тело небольшого размера без чешуи, которое идеально приспособлено для жизни в таких суровых условиях и может растаять при повышении температуры. Рыбы имеют твердые кости и небольшие зубы, а питаются они беспозвоночными, которых на дне впадины в избытке.

Ранее в сентябре ученые обнаружили необычные следы на глубине 4 км в Тихом океане между Мексикой и Гавайями. Длина отметин составляет около 2,5 м, а глубина — около 30 см.