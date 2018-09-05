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Экспедиция к «Титанику»

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8–26 сентября 1995 года американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон совершил глубоководную экспедицию на затонувший в Атлантическом океане «Титаник» для съемок своего знаменитого фильма. Экспедицию на научно-исследовательском корабле «Академик Мстислав Келдыш» возглавил российский ученый-океанолог Анатолий Сагалевич. На отечественное судно были установлены два уникальных разработанных Сагалевичем глубоководных обитаемых аппарата «Мир» с мощными прожекторами, обеспечивающими масштабность подводной съемки. Батискафы не только принесли всемирную известность своему создателю, но и были по достоинству оценены голливудским режиссером и выбраны для участия в съемках одного из самых кассовых фильмов человечества, завоевавших 11 премий «Оскар».

Подробнее об экспедиции — в инфографике iz.ru.

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