Компания Ocean Cleanup запустила систему для сбора пластика в Тихом океане

Систему сбора пластикового мусора в океане запустила голландская компания Ocean Cleanup. Об этом рассказала газета USA Today в субботу, 9 сентября.

Ее разработка под названием System 001 представляет собой плавающий барьер длиной около 600 метров U-образной формы, который уходит под воду на 2,7 метра.

По мере скопления мусора его будут транспортировать специальными кораблями на сушу для утилизации.

System 001 оборудована фонарями, камерами и датчиками, питание происходит от солнечной энергии.

Тестовые испытания системы пройдут у берегов Калифорнии.

6 сентября сообщалось о том, что ученые-экологи выяснили, что сигаретные фильтры — самый вредный мусор для Мирового океана, поскольку он накапливает токсины и долго не разлагается.