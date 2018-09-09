Прямой эфир

Компания Ocean Cleanup запустила систему для сбора пластика в Тихом океане

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Систему сбора пластикового мусора в океане запустила голландская компания Ocean Cleanup. Об этом рассказала газета USA Today в субботу, 9 сентября.

Ее разработка под названием System 001 представляет собой плавающий барьер длиной около 600 метров U-образной формы, который уходит под воду на 2,7 метра. 

По мере скопления мусора его будут транспортировать специальными кораблями на сушу для утилизации.

System 001 оборудована фонарями, камерами и датчиками, питание происходит от солнечной энергии.

Тестовые испытания системы пройдут у берегов Калифорнии.

6 сентября сообщалось о том, что ученые-экологи выяснили, что сигаретные фильтры — самый вредный мусор для Мирового океана, поскольку он накапливает токсины и долго не разлагается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
В Новой Зеландии откажутся от одноразовых пластиковых пакетов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017