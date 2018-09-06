Сигаретные фильтры названы самым опасным загрязнителем Мирового океана

Ученые-экологи выяснили, что сигаретные фильтры — самый вредный мусор для Мирового океана, поскольку он накапливает токсины и долго не разлагается, сообщает портал Science Alert.

Следы химических веществ, содержащихся в табачных фильтрах, обнаружены у 70% пойманных ими морских птиц и свыше 30% морских черепах.

Отмечается, что сигаретные фильтры, которые изготовляются из небольшого количества пластика и ацетата целлюлозы, составляют большую часть мусора в морях и океанах.

21 августа стало известно, что контактные линзы негативно влияют на Мировой океан — люди смывают использованную пару в канализацию, после чего микрочастицы пластика попадают в организмы морских обитателей и передаются по пищевой цепи человеку.