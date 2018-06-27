Полиция Германии заподозрила активистов Greenpeace в загрязнении реки

Активистов Greenpeace в Берлине подозревают в загрязнении воды после акции протеста в парке Большой Тиргартен. О расследовании в отношении защитников природы местная полиция сообщила в Twitter.

«Сегодня после консультации с организацией по водоснабжению мы начали предварительное расследование по подозрению в загрязнении воды», — указано в сообщении.

Представители правоохранительных органов пояснили, что накануне заседания комиссии по использованию угля в Германии активисты перекрасили в желтый цвет проезжую часть вокруг Колонны Победы. Таким образом, с высоты птичьего полета дорога приобрела схематичные очертания солнца, пишет газета Berliner Morgenpost.

Своими действиями активисты пытались призвать власти к использованию солнечной энергии вместо угля. Всего на покрытие трассы у сторонников Greenpeace ушло 3500 л желтой краски. Полицейские также задержали 11 активистов по подозрению в создании препятствий для движения транспорта, поскольку разделительные полосы на дороге оказались неразличимы. Кроме того, властям пришлось потратить большую сумму на работы по отмыванию краски.

«Существует подозрение, что компонент краски может нарушить флору и фауну реки Шпрее», — сообщили в полиции. Однако в Greenpeace заверили, что краска нетоксична и не наносит ущерба окружающей среде.

Ранее в Париже суд арестовал двух активистов Greenpeace, которые запустили салют на атомной электростанции. Кроме того, французскому отделению организации предписано выплатить штраф в размере €20 тыс.