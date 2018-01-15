В Бельгии предложили прахом умерших людей удобрять парки

«Зеленые» в бельгийском городе Монс предложили использовать прах умерших жителей для удобрения городских парков.

Авторы идеи ссылаются на выводы ученых, которые установили, что через год человеческое тело разлагается в «плодородный и экологически чистый компост».

По мнению партийцев, останки людей можно использовать для выращивания растений в память о них. Испытательным полигоном для инициативы «зеленые» хотят сделать Монс, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Обсуждение идеи пройдет в городском административном совете в ближайшее время.