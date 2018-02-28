Во Франции арестовали запустивших салют на АЭС активистов Greenpeace

Парижский суд постановил арестовать двух активистов Greenpeace, которые запустили салют на атомной электростанции. Они проведут за решеткой 60 дней.

Еще шести представителям экологической организации дали условные сроки.

Кроме того, суд обязал французское отделение Greenpeace выплатить штраф в размере €20 тыс.

[DIRECT] #ProcèsEDF à Thionville — [A dérouler] Le verdict a été rendu : il est particulièrement dur. 2 des 8 activistes de Greenpeace France écopent de 2 mois de prison ferme : c'est une première dans l'histoire de Greenpeace France. 1/5 — Greenpeace France (@greenpeacefr) February 27, 2018

Активисты Greenpeace проникли на территорию атомной электростанции в коммуне Каттеном и запустили салют в октябре 2017 года.