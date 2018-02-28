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Во Франции арестовали запустивших салют на АЭС активистов Greenpeace

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Фото: youtube.com
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Парижский суд постановил арестовать двух активистов Greenpeace, которые запустили салют на атомной электростанции. Они проведут за решеткой 60 дней.

Еще шести представителям экологической организации дали условные сроки.

Кроме того, суд обязал французское отделение Greenpeace выплатить штраф в размере €20 тыс.

Активисты Greenpeace проникли на территорию атомной электростанции в коммуне Каттеном и запустили салют в октябре 2017 года.

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