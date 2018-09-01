Астрономы заявили об обитаемости «планет-океанов»

Большая часть «планет-океанов», почти полностью состоящих из воды, должна оставаться обитаемой на протяжении очень долгого времени.

Ученый Эдвин Кайт из университета Чикаго в США вместе с коллегой создал компьютерную модель водного мира, свойства которого можно было менять в очень широком диапазоне значений. В результате они пришли к выводу, что «необязательно иметь полный «клон» Земли, с ее океанами и континентами, для зарождения жизни».

«В среднем примерно 10% миров-океанов будет обладать правильным положением на орбите и составом для того, чтобы их климат оставался стабильным на протяжении нескольких миллиардов лет», — говорится в статье Astrophysical Journal.

За последние несколько лет орбитальные телескопы открыли свыше тысячи экзопланет. Многие из каменистых планет относятся к числу так называемых суперземель — их масса, размеры и плотность находятся примерно посередине между Землей и газовыми гигантами.

Планетологи предполагают, что они представляют собой «океанические» планеты, большую часть массы которых составляет вода.

Астрофизики из Канады ранее сообщили о том, что радиотелескоп уловил сигнал, возникший предположительно из-за взрыва, прогремевшего за границами нашей Солнечной системы.

По словам специалистов, продолжительность взрыва составила всего несколько миллисекунд. Однако прибор всё равно сумел зафиксировать быстрый радиовсплеск. По мнению астрономов, это мог быть сигнал с мощного источника, если смог «добраться» до Земли.