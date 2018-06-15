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Астрономы зафиксировали поглощение звезды черной дырой

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Фото: Global Look Press/ESA
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Ученым впервые удалось запечатлеть выброс энергии из сверхмассивной черной дыры после того, как она поглотила звезду. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 14 июня в журнале Science.

Снимки струй радиоволн, которые испускает звезда, удалось получить при помощи специальных телескопов. Ранее ученые при их помощи изучили две столкнувшиеся галактики Arp 299, которые расположены почти в 150 млн световых лет от Земли. В центре одной из них звезда вдвое больше Солнца приблизилась слишком близко к черной дыре, в 20 раз превышающей размер земного светила. Она была разорвана, после чего выпустила массивный поток во вселенную.

«Никогда до этого мы не могли непосредственно запечатлеть формирование и эволюцию струи во время таких явлений», — рассказал изданию The Independent Мигель Перес-Торрес, сотрудник Астрофизического института Андалусии, Испания.

Как пишет Space.com, первые доказательства существования подобных выбросов ученые обнаружили в 2005 году.

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