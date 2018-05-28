Прямой эфир

Гигантскую космическую арку сфотографировал телескоп Hubble

0
Фото: Global Look Press/ESA/Hubble
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Огромную космическую арку сфотографировал телескоп Hubble. На снимке показана группа из сотен галактик, расположенных на расстоянии около 7,5 млрд световых лет от Земли. Самая яркая из них находится ближе к середине, в нижней части кадра. Сила притяжения этой галактики «закрутила» свет более далекого звездного скопления в фигуру, которая напоминает арку. Об этом сообщается на сайте космического телескопа.

Получившийся на снимке эффект называется гравитационным линзированием, суть которого заключается в искажении формы дальнего источника света, когда наблюдатель смотрит на него в космосе через другой космический объект. Искажение может быть вызвано галактикой или звездой, через которую проходит свет от отдаленного объекта.

Свет от более далекой галактики «огибает» «промежуточную» галактику, поэтому ее изображение кажется четче и ярче. Этот эффект очень полезен в астрономии, так как позволяет ученым видеть скопления звезд, которые находятся слишком далеко, чтобы можно было обнаружить их имеющимся оборудованием, или скрыты, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее астрофизики из Китая объяснили природу возникновения загадочных радиовсплесков, которые за миллисекунды выбрасывают в космос огромное количество энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самый крупный в Европе телескоп получил 40-тонное зеркало
Московский планетарий открыл сезон романтических свиданий в Парке Неба

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017