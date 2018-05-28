Гигантскую космическую арку сфотографировал телескоп Hubble

Огромную космическую арку сфотографировал телескоп Hubble. На снимке показана группа из сотен галактик, расположенных на расстоянии около 7,5 млрд световых лет от Земли. Самая яркая из них находится ближе к середине, в нижней части кадра. Сила притяжения этой галактики «закрутила» свет более далекого звездного скопления в фигуру, которая напоминает арку. Об этом сообщается на сайте космического телескопа.

Получившийся на снимке эффект называется гравитационным линзированием, суть которого заключается в искажении формы дальнего источника света, когда наблюдатель смотрит на него в космосе через другой космический объект. Искажение может быть вызвано галактикой или звездой, через которую проходит свет от отдаленного объекта.

Свет от более далекой галактики «огибает» «промежуточную» галактику, поэтому ее изображение кажется четче и ярче. Этот эффект очень полезен в астрономии, так как позволяет ученым видеть скопления звезд, которые находятся слишком далеко, чтобы можно было обнаружить их имеющимся оборудованием, или скрыты, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее астрофизики из Китая объяснили природу возникновения загадочных радиовсплесков, которые за миллисекунды выбрасывают в космос огромное количество энергии.