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На дне Тихого океана обнаружены следы неизвестного происхождения

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Фото: NOC
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На глубине 4 км в Тихом океане между Мексикой и Гавайями обнаружены странные следы. Они представляют собой отметины длиной около 2,5 м и глубиной 30 см.

Как сообщил 5 сентября портал Express.co.uk, обнаружить их удалось при помощи глубоководного робота британским ученым из Национального океанографического центра в Саутгемптоне.

Исследователи отметили, что странность следов заключается в том, что их не могли оставить ни морские животные (так как отметины слишком велики), ни какая-либо техника, поскольку в этом районе не проводились ни научные операции, ни горные работы.

«Анализ показал, что следы распределены не случайным образом», –– отметил один из ученых, доктор Ли Марш.

Он предположил, что с очень небольшой вероятностью отметины мог оставить кит.

«В редких случаях киты могут нырять на такую большую глубину», –– сказал Марш.

В мае японские ученые сообщили об обнаружении пластикового пакета на дне марианской впадины.

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