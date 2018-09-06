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Ученые обнаружили движущийся со сверхсветовой скоростью загадочный объект

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Астрономы обнаружили струю частиц, возникшую в результате столкновения и слияния двух нейтронных звезд (событие GW170817) в 2017 году. С Земли возникает видимость движения струи со скоростью в четыре раза превышающей скорость света.

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В статье ученых в EurekAlert! отмечается, что наблюдения за явлением велись с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA) — антенной решетки со сверхдлинными базами, состоящей из 10 радиотелескопов.

Обнаружив невероятную скорость частиц, ученые предположили, что это джет — сверхбыстрая струя плазмы.

Область возникновения джета была обнаружена спустя 75 дней после слияния звезд.

По словам ученых, струя очень узкая и отклоняется от условной линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю, всего на 20 градусов.

Именно за счет этого возникает иллюзия сверхсветовой скорости. Однако ученые подчеркнули, что реальная скорость джета все равно очень высока и составляет 97% от скорости света, равной 300 000 км/с.

5 сентября сообщалось, что американское космическое агентство NASA удалось зафиксировать удивительное явление на Солнце. Обсерватория солнечной динамики засняла яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар.

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