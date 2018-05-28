«Ярило» изучит Солнце

Сотрудники МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца. Эксперимент «Ярило» позволит непрерывно наблюдать за активностью ближайшей к Земле звезды. Это позволит получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать солнечные вспышки.

Разработка создана специалистами молодежного космического центра МГТУ и лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Как сообщили «Известиям» в МГТУ, предполагается создать группировку как минимум из двух аппаратов стандарта CubeSat (объем — несколько литров, масса — несколько килограммов). Один из них всегда будет находиться над освещенной стороной Земли, это гарантирует непрерывное наблюдение за звездой.

— Сегодня в России нет ни одного инструмента для исследования Солнца, — рассказали в МГТУ. — Поэтому построение такой группировки — уникальная и актуальная задача.

Обычно для мониторинга солнечной активности и выдачи прогноза «космической погоды» используют большие космические аппараты (КА). Их выводят на геостационарную орбиту (над экватором, в 36 тыс. км от поверхности Земли). При этом аппаратура для таких наблюдений является лишь частью общей нагрузки. Однако разместить отдельную аппаратуру возможно и на наноспутниках — это значительно снизит стоимость и срок ожидания запуска.

Для непрерывного наблюдения за Солнцем ученые предложили создать группировку из двух наноспутников стандарта CubeSat. Экспериментальная технология солнечного паруса обеспечит будущим КА маневрирование на низкой околоземной орбите высотой до 800 км. Их планируемый срок работы — около 3,5 года. Находящийся на освещенной стороне орбиты аппарат с помощью установленного на борту спектрофотометра обеспечит мониторинг солнечной активности.

Разрабатываемый ФИАН детектор будет наблюдать рентгеновское излучение. Во время сильных солнечных вспышек генерируется возмущение в широком диапазоне спектра и образуются потоки заряженных частиц — протоны и электроны. Последние могут привести к выходу из строя электроники, а также оказывают влияние на магнитосферу Земли.

— Работа в течение трех с половиной лет для спутников формата CubeSat на высоте 800 км — сложная задача из-за воздействия нижнего протонного радиационного пояса Земли, — рассказал «Известиям» популяризатор космонавтики Виталий Егоров. — Если КА выйдут на связь после выведения и проживут хотя бы полгода — это будет серьезное достижение. Американские студенты каждый год запускают десятки малых аппаратов. И хорошо, если половина из них выходит на связь. У нас же каждый университетский спутник — важное событие.

Предполагается, что оба КА запустят одновременно с российского сегмента Международной космической станции или из транспортно-пускового контейнера любого носителя. Их увод с орбиты после окончания срока работы осуществит солнечный парус, это поможет решить проблему засорения космического пространства.