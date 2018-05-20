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NASA опубликовало новое изображение Солнца

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NASA
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Космическое агентство NASA опубликовало новое изображение Солнца, сделанное спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая.

Фото было составлено из разных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны, из-за чего снимок окрасился в фиолетовый.

На изображении можно увидеть области солнечной активности: бирюзовые дуги силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности звезды.

 

Публикация от NASA (@nasa) 15 Май 2018 в 1:04 PDT

В начале мая NASA опубликовало видео, на котором Солнце «окрасилось» в голубой цвет. Такой оттенок обусловлен съемкой активности магнитного поля.

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