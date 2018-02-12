Ученые предупредили о резком охлаждении Солнца

Солнце станет более холодным и тусклым. Активность небесного светила резко снизится к 2050 году. С таким прогнозом выступили астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как сообщает Phys.org со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal Letters, ученые уверены, что охлаждение Солнца станет результатом «гранд-минимума».

В такие периоды магнитное поле звезды ослабляется, на ней образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

Астрономы в течение 20 лет наблюдали за излучениями схожих с Солнцем звезд и на основе полученной информации заключили, что Солнце станет более тусклым в середине XXI века.

По их расчетам, его температура может опуститься до минимума периода с 1645 по 1715 годы.

Тогда астроном Эдвард Уолтер Маудер подсчитал, что вместо обычных 40–50 тыс. пятен на Солнце образовалось всего лишь 50. Этот отрезок в истории часто связывают с малым ледниковым периодом.

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет.

При этом многие ученые не согласны с выводами работников Калифорнийского университета и отмечают, что даже ослабление активности Солнца не может привести к глобальному похолоданию на Земле.

6 февраля портал iz.ru сообщил, что ученые регистрируют минимальную солнечную активность с начала 2018 года, магнитных бурь не ожидается до начала марта.

«Индекс количества пятен на Солнце в январе 2018 года составил 6.7. В среднем в течение января на обращенной к Земле стороне Солнца было менее одного пятна», — говорится в сообщении на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).