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Обсерватории NASA удалось заснять яркую вспышку на Солнце

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Фото: instagram/NASA (@nasa)
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Национальному космическому агентству США (NASA) удалось зафиксировать удивительное явление на Солнце. Обсерватория Солнечной динамики засняла яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар.

Кадры явления NASA опубликовало на официальной странице в Instagram.

Агентство использует эту обсерваторию для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли. Солнечные вспышки и ветры действуют на работу технологических систем на планете. Ученые изучают разнообразный характер солнечной активности, чтобы сделать земные системы жизнеобеспечения более устойчивыми, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне, 4 сентября, газета The Washington Post писала, что специалисты Мичиганского университета заявили о существовании загадочной девятой планеты и возможности вычислить ее по гравитации.

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