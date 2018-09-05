Обсерватории NASA удалось заснять яркую вспышку на Солнце

Национальному космическому агентству США (NASA) удалось зафиксировать удивительное явление на Солнце. Обсерватория Солнечной динамики засняла яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар.

Кадры явления NASA опубликовало на официальной странице в Instagram.

Агентство использует эту обсерваторию для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли. Солнечные вспышки и ветры действуют на работу технологических систем на планете. Ученые изучают разнообразный характер солнечной активности, чтобы сделать земные системы жизнеобеспечения более устойчивыми, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне, 4 сентября, газета The Washington Post писала, что специалисты Мичиганского университета заявили о существовании загадочной девятой планеты и возможности вычислить ее по гравитации.