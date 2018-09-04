Ученые в США заявили о существовании девятой планеты Солнечной системы

Специалисты Мичиганского университета в США заявили о существовании загадочной «Планеты 9» и возможности вычислить ее по гравитации. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению ученых, то, что раньше неизвестная планета была не видна человеку, не является опровержением ее существования. По их данным, странные орбиты шести небесных тел можно наблюдать в поясе Койпера вблизи Нептуна, а это может свидетельствовать о гравитации массивного объекта, пишет НСН.

Первые упоминания о загадочной «девятой планете» Солнечной системы зазвучали в 2014 году. По слова специалистов, она находится в 600 раз дальше от Солнца, чем Земля, а размер «Планеты 9» превышает размер Земли в 5-20 раз.

15 августа сообщалось, что европейские планетологи открыли экзопланету с «железными» облаками.