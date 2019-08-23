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В Финляндии создали духи из человеческого пота

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Фото: Instagram.com/mirumhelsinki
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Духи с потом презентовало финское агентство Mirum Helsinki, пишет Flash Nord.

Отмечается, что одним из составляющих парфюма, помимо традиционных ингредиентов, стал пот всех сотрудников компании.

«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.

Аромат стал частью кампании по подбору персонала. Так, работники агентства будут дарить флакон духов каждому понравившемуся соискателю.

13 августа сообщалось, что ученые воссоздали запах древнего парфюма, который использовала египетская царица Клеопатра.

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