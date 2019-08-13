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Ученые воссоздали древний парфюм египетской царицы Клеопатры

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Фото: wikipedia.org
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Ученые в Гавайском университете в Маноа воссоздали запах древнего парфюма, который, вероятнее всего, использовала египетская царица Клеопатра и с которым связаны легенды страны. Об этом сообщает портал Smithsonianmag.

Раскопки проводились на острове Тмуит. Исследователи наткнулись на руины дома местного парфюмера, в осколках сосудов которого находились остатки древних духов. С помощью химического анализа ученым удалось воссоздать два аромата, упоминающихся в исторических источниках, — метопианский и мендезианский.

Полученные ароматы получились сильными и стойкими, с ноткой мускуса, сообщает телеканал «Звезда». В их основу входят смола деревьев семейства бурзеровых, растущих на Аравийском полуострове и Африканском Роге в Сомали. Также эксперты выделили в составе парфюма корицу, кардамон и оливковое масло.

По легенде, Клеопатра, перед тем как посетить своего возлюбленного, Марка Антония, в Тарсе, облила духами паруса своего корабля настолько обильно, что римский полководец почувствовал аромат еще издалека.

17 июля министерство по делам памятников древности Египта сообщило о начале реставрации позолоченного саркофага фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тыс. лет назад. После завершения работ его планируют выставить в одном из залов Большого египетского музея у пирамид Гизы.

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