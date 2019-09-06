Депрессия оказалась причиной свыше 20 опасных заболеваний

Ученые из центра здравоохранения при Университете Южной Австралии пришли к выводу, что так называемое большое депрессивное расстройство является генетической причиной более 20 различных заболеваний. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

Специалисты изучили данные более 337,5 тыс. человек, чьи данные хранятся в британском биобанке. При помощи генетического анализа они исследовали связь между депрессией и возникновением 925 заболеваний, и в 22 случаях она оказалась очевидной. Среди диагнозов — ишемическая болезнь сердца, эзофагит, астма, гастроэнтерит и расстройства мочевыделительной системы.

По словам ученых, эти данные свидетельствуют о том, что страдающие серьезными психическими расстройствами люди имеют более высокие показатели заболеваемости организма в целом.

«Наше исследование ставит точку в вопросе, что появилось первым — курица или яйцо, показывая, что депрессия вызывает болезнь, а не наоборот», — сказал один из авторов работы Анвар Мулугета.

Чтобы уменьшить последствия, вызываемые ментальными болезнями, медики советуют вести здоровый образ жизни и уделить особое внимание питанию. Так, в некоторых случаях осложнения с пищеварительным трактом были побочными эффектами от лекарств, используемых при лечении депрессии.

Также ученые считают, что комплексный подход к лечению психических расстройств поможет быстрее вывести человека из депрессивной ямы.

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